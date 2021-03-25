Теперь официально: подозрительную активность боевиков на Донбассе подтвердила СММ ОБСЕ

ОБСЕ официально задокументировала повышение активности боевиков на Донбассе и передвижение запрещенной техники не только в районе Горловки, что было замечено ранее, но в других населенных пунктах ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, согласно отчету ОБСЕ, датированному средой, 24 марта, БПЛА зафиксировал на территории ОРДЛО военную технику, а именно:

три единицы БМП-1 (возле Новоселовки)

11 бронетранспортеров (на территории предприятия в Калиновом)

4 единицы МТ-ЛБ (недалеко от Калиново-Борщеватое).

Также ОБСЕ зафиксировала 75 противотанковых мин, установленных поперек дороги на расстоянии около 3 км от Лозового, что в Донецкой области.

"В полях вблизи этого же населенного пункта обнаружено еще около 330 противотанковых мин. По оценке СММ, все эти мины принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики препятствуют пролету беспилотников ОБСЕ. В частности заглушка зафиксирована как в Луганской, так и в Донецкой областях.

"22 марта во время выполнения полета над населенными пунктами Троицкое, Логвиново, Булавино и Степановка происходило глушение сигнала GPS летательных аппаратов, что существенно осложнило работу СММ", - добавляют военные.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 24 марта, в Крыму было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники.