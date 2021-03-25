Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео
Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео
Украинцев раскритиковали за отношение к импортным вакцинам: "Да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов..."
Украинцев раскритиковали за отношение к импортным вакцинам: "Да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов..."
"Это оруэлловское": COVID-19 подтолкнул технологии распознавания лиц до тревожного уровня развития
"Это оруэлловское": COVID-19 подтолкнул технологии распознавания лиц до тревожного уровня развития
Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону
Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону

Теперь официально: подозрительную активность боевиков на Донбассе подтвердила СММ ОБСЕ

Теперь официально: подозрительную активность боевиков на Донбассе подтвердила СММ ОБСЕ
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф

ОБСЕ официально задокументировала повышение активности  боевиков на Донбассе и передвижение запрещенной техники не только в районе Горловки, что было замечено ранее, но в других населенных пунктах ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, согласно отчету ОБСЕ, датированному средой, 24 марта,  БПЛА зафиксировал на территории ОРДЛО военную технику, а именно:

  • три единицы БМП-1 (возле Новоселовки)
  • 11 бронетранспортеров (на территории предприятия в Калиновом)
  • 4 единицы МТ-ЛБ (недалеко от Калиново-Борщеватое).

Также ОБСЕ зафиксировала 75 противотанковых мин, установленных поперек дороги на расстоянии около 3 км от Лозового, что в Донецкой области.

"В полях вблизи этого же населенного пункта обнаружено еще около 330 противотанковых мин. По оценке СММ, все эти мины принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину

Кроме того, боевики препятствуют пролету беспилотников ОБСЕ. В частности  заглушка зафиксирована как в Луганской, так и в Донецкой областях.

"22 марта во время выполнения полета над населенными пунктами Троицкое, Логвиново, Булавино и Степановка происходило глушение сигнала GPS летательных аппаратов, что существенно осложнило работу СММ", - добавляют военные.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 24 марта, в Крыму было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Военная техника, ОРДЛО, Война на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
02 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
03 СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
04 Россия перебрасывает военную технику к границе с Украиной: очередной эшелон попал на фото
05 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авто &quot;разорвало&quot;, пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)
Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)
Самая надежная противоугонная система: одессит насмешил лайфхаком для своего авто (видео)
Самая надежная противоугонная система: одессит насмешил лайфхаком для своего авто (видео)
Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)
Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens &quot;вышла на публику&quot; со звездами &quot;Лиги смеха&quot; (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь