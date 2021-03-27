После обстрела под Шумами боевики "ДНР" проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы

Боевики группировки ДНР проигнорировали запросы украинских военных на тишину в связи с гибелью четырех и ранением еще двух бойцов под Шумами на Донбассе и продолжили обстрелы позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Не обошлось также без фейков и манипуляций на обстреле позиций ВСУ под Шумами.

"В медиапространстве боевики традиционно распространяли циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции", - рассказали в пресс-центре.

Отметим, что на утро субботы, 27 марта, боевики группировки ДНР уже единожды обстреляли украинских военных. Так, возле Славного (Донецкая область) боевики накрыли бойцов ВСУ огнем из гранатометов различных систем.

Добавим, что ранее бывший разведчик Андрей Рымарук говорил о том, что спровоцированное срывом перемирия боевиками обострение на Донбассе, будет нарастать и лишь вопрос времени, когда оно достигнет своего апогея.

Как сообщал "Телеграф", накануне обстрела вблизи Шум в оккупированной Горловке была замечена колонна танков боевиков.