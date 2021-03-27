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После обстрела под Шумами боевики "ДНР" проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы

После обстрела под Шумами боевики "ДНР" проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф

Боевики группировки ДНР проигнорировали запросы украинских военных на тишину в связи с гибелью четырех и ранением еще двух бойцов под Шумами на Донбассе и продолжили обстрелы позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Не обошлось также без фейков и манипуляций на обстреле позиций ВСУ под Шумами.

"В медиапространстве боевики традиционно распространяли циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции", - рассказали в пресс-центре.

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Отметим, что на утро субботы, 27 марта, боевики группировки ДНР уже единожды обстреляли украинских военных. Так, возле Славного (Донецкая область) боевики накрыли бойцов ВСУ  огнем из гранатометов различных систем.

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Добавим, что ранее бывший разведчик Андрей Рымарук говорил о том, что спровоцированное срывом перемирия боевиками обострение на Донбассе, будет нарастать и лишь вопрос времени, когда оно достигнет своего апогея.

Как сообщал "Телеграф", накануне обстрела вблизи Шум в оккупированной Горловке была замечена колонна танков боевиков.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,100

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Боевики, Донбасс, Погибшие, Обстрелы, Шумы, Война на Донбассе.
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