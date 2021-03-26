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Явно насмехаются и пытают: Навальный открыл неприятные детали своего заключения в колонии

Явно насмехаются и пытают: Навальный открыл неприятные детали своего заключения в колонии
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф

Адвокаты Алексея Навального бьют тревогу о его состоянии здоровья, про ухудшение которого стало известно на днях. Оппозиционер запрещал придавать огласке ухудшение его самочувствия, но когда ситуация стала критической, представители защиты сами решили рассказать о происходящем.

О том, как себя чувствует Навальный, рассказал его адвокат Вадим Кобзев в Twitter, уточнив, что над узником планомерно издеваются, пытая отсутствием сна.

"Сам Навальный запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья, нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным", - написал он.

По словам адвоката, последние дни Навальному дают 2 таблетки Ибупрофена в день, «что, конечно, явная насмешка».

"Все это сильно осложняется тем, что его фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для "профилактического учета", хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью", - уточнил Кобзев.

Во время визита адвокатов к Навальному, он передал через них два заявления, текст которых опубликовали на его сайте. В одном из них, адресованном начальнику ИК-2, политик сообщил, что еще 25 февраля жаловался на острую боль в спине администрации СИЗО в Кольчугино, а 11 марта — администрации колонии в Покрове, требуя медицинского осмотра. По словам Навального, 19 марта его осмотрела специалист-невролог, но какой она поставила диагноз и какое лечение назначила — ему до сих пор не известно. Сейчас врача к нему не пускают.

При этом пресс-служба ФСИН заявила, что с Навальным все в порядке. В ведомстве сообщили, что накануне в колонии проводили медицинское обследование заключенных.

"По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - говорится в заявлении ФСИН. 

Супруга Навального, Юлия Навальная в Instagram написала, что все проблемы со спиной у ее мужа начались уже месяц назад, в Матросской тишине.

"После того, как его перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась. Мы нашли врача, который был готов приехать и осмотреть его, адвокаты писали ходатайства", - рассказала Навальная.

 
 
 
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Публикация от Юлия Навальная (@yulia_navalnaya)

Интересно, что химик Владимир Углев считает, что проблемы со здоровьем у Навального могут быть последствиями отравления.

"У меня рука “отпотевала” несколько лет после этого, причем я сразу все дегазировал, провел полный цикл обезвреживания. И тем не менее, тыльная сторона верхней части правой кисти была типа как лягушачья кожа, все время мокрая и холодная", - рассказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Навальному не рады в колонии, куда его этапировали.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Колонии, Алексей Навальный, состояние Навального.
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