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Заключенные ему не рады: выяснилось, как проходят первые дни Навального в колонии

Заключенные ему не рады: выяснилось, как проходят первые дни Навального в колонии
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф

Российского оппозиционного политика Алексея Навального и заключенных, которых этапировали вместе с ним в исправительную колонию во Владимирской области (ИК-2), не били по приезду, что не только удивило "старожилов", но и сильно насторожило их.

Об этом сообщает российское интернет-издание "Открытые медиа" со ссылкой на ярославского правозащитника, активиста фонда "Русь Сидящая" Руслана Вахапова.

По словам правозащитника, заключённых ИК-2 удивило то, что "приёмку" этапа 27 февраля сотрудники колонии провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били, тогда как обычно вновь прибывших в ИК-2 осуждённых могли ударить сразу на выходе из автозака по пути на обыск.

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Вместе с тем, другие заключённые всё равно не в восторге от будущего соседства с известным оппозиционером.

"Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального – у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут "гайки закрутить", - пояснил Вахапов в разговоре с "Открытыми медиа".

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Теперь Навального ждёт карантин не менее недели, после этого его переведут в один из отрядов. Также Вахапов подтвердил, что в покровской ИК-2 большое влияние имеет так называемый "актив" — заключённые, которые сотрудничают с администрацией.

Как сообщалось, 20 февраля в Московском суде признали законным решение суда по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Колония, Россия, Заключенные, Отношение, Правозащитник, Алексей Навальный.
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