Суд в РФ принял окончательное решение по Навальному: стало известно, что с ним теперь будет

Московский городской суд в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное под домашним осужденным Навальным с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального - без удовлетворения", - зачитал решение судья Дмитрий Балашов.

Сам Навальный отчаиваться не стал, и приговор встретил со словами: "Полтора месяца скинули, уже нормально!".

По словам адвоката Навального, без учета указанного времени, Навальный проведет в колонии чуть больше двух с половиной лет.

"Два года и шесть месяцев с хвостиком", - рассказал адвокат в комментарии журналистам.

При этом, по мнению члена ОНК Москвы, правозащитника Александра Хуруджи, после замены условного срока на реальный, Навального, вероятнее всего, отправят в такую колонию, где за ним будет максимально жесткий контроль со стороны администрации исправительного учреждения для обеспечения его безопасности.

Как сообщал "Телеграф", ранее Алексей Навальный на примере тренда из популярной сети TikTok объяснил, как получилось так, что его задержали по прилету в Москву из Германии.