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"Выгнали из московской тюрьмы": Навальный пропал из места содержания

"Выгнали из московской тюрьмы": Навальный пропал из места содержания
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Российский оппозиционер Алексей Навальный был переведен из тюрьмы в Москве в неизвестном направлении. Без какого-либо уведомления помощников активиста, его возможно, отправили в лагерь для заключенных. 

Об этом сообщили BBC News.

Адвокат Навального Вадим Кобзев, прибыл в СИЗО, чтобы встретиться со своим клиентом, но ему сказали, что его там больше нет. 

По словам правозащитника, в тюрьме ему так и не сказали, в какой лагерь был доставлен активист по борьбе с коррупцией. 

В то же время, член московской общественной комиссии, которая следит за соблюдением прав человека задержанных Ева Меркачева считает, что оппозиционера перевели в колонию строгого режима.

Она уверена, что другого варианта просто быть не может, поскольку Навальный должен отбывать свой срок недалеко от столицы.

Стоит напомнить, что ранее, 20 февраля в Московском суде признали законным решение суда по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Алексей Навальный.
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