Навальный насмешил суд анекдотом про презерватив: "Лучший стендап комик в России" (видео)

Сеть повеселили шутки российского оппозиционера Алексея Навального, которыми тот поделился прямо во время суда по делу ветерана Игната Артеменко.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

"Ваш эксперт сказала, что нет распространения сведений, там оценочное мнение, так почему мы все еще здесь? Каждый второй документ подделан. Я требую назначения экспертизы почерка. Вы в наглую постоянно доставали новые документы. Я был в восхищении, когда в прошлый раз прокурор достала с утра чисто юридическим языком написанное заявление от Артеменко. Я сегодня получил от ФСИН письма, там в одном был анекдот: "Человек засовывает руку в карман, щупает, думает там презерватив, а нет — пакетик чая. Насколько же я скучный человек". Ну так вот наш прокурор не скучный человек: вечно что-то интересное достает из карманов.

Это семейство постоянно торгует дедом. Внук ветерана — это уже отдельное звание и смотреть на это отвратительно.

Я уже почти месяц сижу и такая вышла штука: у меня в камере нет соли и я заказываю в ларьке, а ее не везут. Жену прошу, она заказывает — но не везут. Причем она заказывает огурцы, их вот привозят. Но вот позавчера открывается окошечко и мне передают 3кг соли. Теперь у меня в камере огурцы и соль. Не знаете ли вы, ваша честь, как засолить огурцы?", - пошутил оппозиционер.

В то же время российский пропагандист Александр Коц в Телеграм опубликовал видео с записью шутки Навального:

В свою очередь данный анекдот оппозиционера не могли остаться без внимания соцсетей.

Так, пользователи с юмором встретили данные высказывания Навального.

Стоит отметить, что дело на Навального завели в июне 2020 года, когда он назвал "продажными холуями" на службе у "гнусного старикашки" героев агитационного ролика пропагандистского канала Кремля RT о поправках к Конституции РФ ради Путина.

Следственный комитет РФ посчитал, что этими словами оппозиционер "порочит честь и достоинство ветерана" Второй мировой войны Игната Артеменко – тот (среди прочих) снялся в ролике.

Так, сперва задержанный 18 января по прибытию в Москву, а затем получивший условный срок 2 февраля Московским городским судом Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.