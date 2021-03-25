Сильные боли и отнимается нога: стало известно о состоянии Навального в колонии

Алексей Навальный, пребывая в колонии общего режима №2 в Покрове Владимирской области России, находится в "крайне неблагополучном" состоянии.

Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального в колонии в Покрове.

По ее словам, у Навального возникли сильные боли, которые продолжаются в течение четырех недель, но сам оппозиционер запрещал об этом рассказывать.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", — рассказала Михайлова.

Она также уточнила, что ему дают ибупрофен в таблетках и в виде мази. Навальному также проводили МРТ, но диагноз не сообщили.

То же самое подтвердил и его второй адвокат Кобзев. Он сказал, что если так дело пойдет и дальше, в скором времени Навальному понадобятся костыли.

"Все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли", - рассказал он.

Все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 25, 2021

Также Кобзев добавил, что Навального "не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья".

Попали, наконец, к Навальному. Ситуация следующая. Его не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 25, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Навальному не рады в колонии, куда его этапировали.