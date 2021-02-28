Изолируют от мира: адвокат рассказала, куда этапировали Навального

Администрация Исправительной колонии общего режима №2 в Покрове Владимирской области России, где, предположительно, находится осужденный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, максимально ограничивает и полностью контролирует контакты осужденных с внешним миром.

Об этом сообщает в воскресенье, 28 февраля, "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката отсидевшего год в ИК-2 гражданского активиста Константина Котова Марию Эйсмонт.

"Во-первых, в ИК-2 полностью контролируют связь осужденных с внешним миром, эту связь ограничивают. В колонии нет ФСИН-письма, хотя техническая возможность внедрить этот сервис имеется. Но по каким-то соображениям администрация ИК-2 ФСИН-письмо не вводит. Письма туда, конечно, доходят, но долго и не все. В колонии нет быстрой электронной связи с заключенными", - говорит адвокат.

Во-вторых, отмечает она, в колонии делают все, чтобы усложнить встречи с адвокатами.

"Когда я приезжала к Котову, мне приходилось ждать в среднем по пять часов. Эти часы ожидания бесконечны. Также нам, адвокатам Котова, пришлось добиваться соблюдения условий конфиденциальности встреч с подзащитным. В том числе, нам пришлось добиваться, чтобы в стекле, через которое мы разговаривали с Котовым, проделали прорезь для передачи конфиденциальных документов", - рассказывает Эйсмонт.

Она также приводит слова коллег, которые тоже ездили в ИК-2 к своим подзащитным, что сотрудники учреждения передавали им бумаги с отказом от адвокатов со стороны осужденных.

"У нас есть все основания считать, что эти отказы вымучены и связаны с давлением. Один раз мне от Котова принесли бумажку, где он просил не брать с собой на встречи мобильный телефон. Адвокаты имеют право брать в колонии телефоны, это в 2017 году заявил Верховный суд. Я считаю эту просьбу от Котова результатом давления", - говорит адвокат.

"В принципе, ИК-2 нацелена на изоляцию человека от внешнего мира и создание максимально психологически некомфортных условий содержания: администрация даже может заставить осужденных перестать общаться с определенным заключенным, как это произошло с Котовым", - добавляет Эйсмонт.

Как сообщалось, 20 февраля в Московском суде признали законным решение суда по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный.