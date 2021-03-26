Ермак об обострении на Донбассе: "Сознательное выполнение приказов на уничтожение"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нарастающая последние два месяца эскалация на Донбассе, сопровождаемая гибелью многих украинских военных, обусловлена активность вражеских снайперов, которым отдали четкий приказ на убийство бойцов ВСУ.

Об этом Ермак написал в колонке, опубликованной 26 марта интернет-изданием "LB.ua".

"Я хочу подчеркнуть: большинство смертей украинских воинов в последнее время произошли именно от рук снайперов. Это смерти не от случайных осколков или кем-то забытых мин, это результат сознательного выполнения приказов на уничтожение", - написал глава ОПУ.

В этом контексте он отметил, что если "противоположная сторона" не заявляет о выходе из переговоров и декларирует готовность выполнять подписанные ранее документы, Киев еще раз призывает сесть за стол переговоров в рамках подгруппы ТКГ безопасности.

"Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. Мы должны исключить снайперскую стрельбу, и украинская сторона готова предоставить наше подробное видение соответствующих механизмов", - написал Ермак.

Как известно, только за три недели марта 2021 года ВСУ потеряли убитыми четырех бойцов и почти вчетверо больше раненых.

Ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал о причинах обострения на Донбассе а также о том, насколько вероятно дальнейшее обострение на фронте.