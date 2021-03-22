Ермак козырял, что он чуть не друг Суркова и Козака, но переговоры зашли в тупик, а на Донбассе обострение, - Геннадий Москаль

Ситуация на Донбассе и вокруг него продолжает накаляться. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (куратор украинского направления в Кремле) возмутился тем, что украинским военным разрешено самостоятельно принимать решение об открытии огня на Донбассе.

В оккупированной Горловке (Донецкая обл.) в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что президент России Владимир Путин может попытаться расширить границы оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль рассказал "Телеграфу", чего ждать Донбассу в обозримом будущем.

"Ситуация с Донбассом зашла в глухой угол. Во многом к этому привела кадровая чехарда в украинской стороне в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Фокин, которого уже, к счастью, убрали, Кравчук с его странными высказываниями, блогеры. В итоге пошла "ответка" – та сторона завела своих "экспертов". И мы вновь в тупике", - отмечает Геннадий Москаль.

По его словам, провал по всем направлениям – ни новых участков разведения сил и средств, ни обмена пленными, ни открытия КПВВ нет.

"Да, мы как бы пооткрывали со своей стороны пункты пропуска. Но что толку-то, если со стороны ОРДЛО они заблокированы? Худо-бедно функционирует "Станица Луганская» на Луганщине и один из четырех пунктов пропуска на Донетчине. И всё. Войска мы отвели, дав возможность противнику приблизиться почти вплотную к позициям защитников Украины. Разведку запретили. Как результат – растет количество погибших и раненых из-за обстрелов и подрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак козырял, что его якобы в Кремле понимают, что он чуть не друг Суркова, Козака, что всё получится. Ну вот – получилось, что получилось. Тупик в переговорах и всё более явные признаки обострения ситуации на фронте", - подчеркивает Геннадий Москаль.

Он считает, что украинские власти напрасно обещали Кремлю, что если тот согласится на всеобъемлюще перемирие, мы впишем ряд политических моментов, согласованных "Минском", в наше законодательство, имплементируем формулу Штайнмайера и так далее. А там и до выборов в ОРДЛО дело дойдет.

"Понятно, что ничего такого нам делать нельзя. Как понятно и то, что Кремль больше ждать не хочет, а верить Киеву – не может. А тут еще эти "наезды" на Медведчука. Порошенко был дальновиднее – задействовал того в вопросе обмена пленными, как того хотела Москва. Ну так хоть людей освободили! А этих жаба задавила – ни сами не могут, ни ему не дают. Как следствие - ТКГ не работает, о встрече в нормандском формате можно только мечтать, фронт накаляется. Думаю, ситуация будет развиваться в худшую сторону. Нашим политическим деятелям никто не верит. Остыл к нам даже Запад, хоть еще недавно была поддержка с его стороны. Конфликт будет тлеть, то и дело вспыхивая. А в какую фазу всё рано или поздно выльется, даже Ванга и Мессинг, мне кажется, предвидеть не смогли бы", - резюмирует Геннадий Москаль.

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук уверен, что обострение на Донбассе будет нарастать.