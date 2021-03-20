У Путина предъявили новые претензии к Украине по Донбассу

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак возмутился тем, что в Минобороны Украины действует разрешение для украинских военных самостоятельно принимать решение об открытии огня на Донбассе, при том, что боевики недавно сорвали перемирие в зоне военного конфликта и постоянно устраивают обострение на Донбассе.

Как сообщает "Интерфакс", в связи с этим Козак хочет письменно закрепить договоренности, способствующие выполнению сторонами конфликта в Донбассе обязательств по прекращению огня. При этом Козак настолько озаботился этим вопросом, что предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями соответствующий законопроект об условиях открытия огня.

Одним из пунктов соответствующего соглашения, по мнению Козака, должно быть обязательство с украинской стороны привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Подробнее про обострение на Донбассе, читайте в материале "Телеграфа": "Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной.