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Боевики "ДНР" в разы усилили обстрелы на Донбассе, есть погибший: последние новости с фронта

Боевики "ДНР" в разы усилили обстрелы на Донбассе, есть погибший: последние новости с фронта
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

18 марта в районе ООС на Донецком направлении было зарегистрировано 113 нарушений "тишины" со стороны ВС РФ. При том, что ранее число нарушений составляло 44. 19 марта от вражеской пули погиб военный ВСУ.

Об этом сообщили в отчете миссии ОБСЕ 19 марта.

19 марта в районе Операции Восток противник дважды нарушал договоренности о прекращении огня.

В результате одного из обстрелов украинский военный получил ранение и скончался.

Оккупантов удерживали от нарушений из-за инициации делегации в ТКГ, что и послужило причиной для нарушений "тишины" противником и гибели военного ВСУ.

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После срыва встречи, вечером ВС РФ начали информационную кампанию по дискредитации Украины, после которой был проведен длительный обстрел защитников возле Водяного.

За 20 марта было зарегистрировано только 2 нарушения режима "тишины".

Стоит напомнить, что ранее 18 марта на Донбассе в районе Горловки в бою был убит военный ВСУ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ДНР, ООС.
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