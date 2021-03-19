Названо имя украинского героя, погибшего на Донбассе 18 марта (фото)

18 марта на Донбассе от пули врага со стороны Горловки погиб украинский военный Виктор Степанович Пасека.
Об этом сообщили в Фейсбуке Красиловского РТЦК.
Согласно предоставленным данным, под огонь противника попал опорный пункт у воинской части А3892 вблизи Южного.
Там младший сержант и получил смертельное ранение в голову несовместимое с жизнью.
Выяснилось, что военный родом из села Мончинцы, Каменец-Подольского района в Хмельницкой области.
Место и дата похорон еще не оглашалась.
Фото погибшего бойца:
Стоит напомнить, что 12 марта ВС РФ снова обстреливали позиции военных Украины в результате чего был смертельно ранен один из бойцов ВСУ.