Оккупанты убили украинского военного возле Пивденного на Донбассе

На Донбассе российские боевики в четверг, 18 марта, вновь нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиции украинских военных из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное (Донецкая обл.), в результате чего был убит боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Командование оперативно-тактической группировки "Північ" на странице в Facebook.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли огонь.

Как сообщалось, в последние дни боевики "запасаются" наступательной техникой на Донбассе.

Также на Донбассе усилились провокации со стороны боевиков. Подразделения "ЛНР" и "ДНР" ведут обстрелы украинских позиций, обвиняя в этом ВСУ.