Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан

Почему российская пропаганда в последнее время громко заговорила о войне с Украиной, а фраза Байдена о Путине-убийце – символична? Как вышло, что мир "проспал" оккупацию Крыма? Когда оккупированный Донбасс может быть освобожден? Об этом и не только в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

– Конфронтация между разными странами нарастает. То тут, то там вспыхивают новые конфликты, разгораются старые. Почему происходят подобные процессы?

– События, которые происходят в мире, вокруг Украины, в самой Украине, в РФ, говорят о том, что человечество сейчас пребывает в очередной фазе межцивилизационного противостояния. А происходит оно из-за попыток бывших империй обновить свой статус и, скажем так, вернуть "колонии". Россия вместе с другими бывшими имперскими державами – Турцией, Великобританией, Францией – в этом ряду. Соседи всегда были для России или рабами, или врагами. И события уже новой истории – Приднестровье, Ичкерия, Грузия, Украина – явное тому подтверждение.

– Прокомментируйте согласие президента США Джо Байдена с тем, что президента РФ Владимира Путина можно считать убийцей.

– Касательно заочной пикировки, которая произошла между президентом США и президентом РФ, то тут мое мнение однозначно: оценка "Путин-убийца" – объективна, справедлива. Более того. Путин не просто убийца, он – военный преступник, узурпатор. В какой-то мере – реинкарнация Гитлера. Вся его политика напоминает то, что делал Гитлер – аншлюс Чехословакии, захват Польши и то, что было потом.

Путин – маньяк и с точки зрения православия – антихрист, потому что попрал все божьи заповеди и все человеческие законы. Фразу Байдена я бы сравнил с фразой бывшего президента США Рональда Рейгана, который назвал в 1983 году СССР империй зла.

– Возможно ли с Россией повторение того, что было с СССР? Готов ли коллективный Запад к "холодной войне", к гонке вооружений, чтобы измотать противника?

– Да, действительно, мы помним, что развалило Советский Союз. Это и санкции, и интенсивная гонка вооружений, которую СССР проиграл коллективному Западу. Думаю, что фраза Байдена о Путине-убийце – символична. Надеюсь, мы в начале этапа, когда относительно РФ за ее поведение на международной арене, за агрессию против соседей будут применять такие меры, которые приведут к поражению путинского режима.

"Холодная война" уже идет – с отдельными очагами горячего характера. Идет уже некий период гонки вооружения. Особенно в ядерной сфере. И РФ, и США усовершенствуют свой ядерный потенциал, особенно касательно вооружения военно-морских сил. А в обновленной военной стратегии Великобритании прописано увеличение ядерного потенциала на 40% – до 260 единиц ядерных боеголовок. Повторяется стратегия, которая была применена Западом относительно СССР. И эта борьба, когда будут применяться всё более жесткие санкции, особенно касательно импорта-экспорта технологий, может привести к ослаблению путинского режима. Внутри России уже растет социальное напряжение. А Кремль отвечает на это усилением репрессий, отправкой Навального в колонию, придушением акций в его защиту, да и вообще любого инакомыслия. Оно не просто преследуется, оно – уничтожается. Политковская, Немцов, Навальный – лишь наиболее громкие имена. А сколько тех, о ком мы не знаем? Всё это доказывает, что путинская Россия – не просто авторитарная страна, но, по сути, фашистская держава. И ей можно и нужно давать отпор.

Московия как правонаследница Золотой Орды, а не Киевской Руси, имеет черты характерные для ордынской психологии. И пока не получит удар в морду – не остановится. И мировое сообщество, похоже, начало понимать, что нельзя уже обойтись без более жестких мер.

– На российском телевидении всё чаще говорят о возможной войне с Украиной. Почему пропагандисты после некоторого затишья вновь пошли в атаку?

– Повлияли смена геополитической ситуации в мире. Произошла смена американской администрации. И тут же были расставлены соответствующие акценты касательно взаимоотношений между США и РФ. Высшее военно-политическое руководство Украины не только сменило риторику, но и начало конкретные действия по отстаиванию национальных интересов и суверенитета нашей страны. "Мир в глазах Путина", "просто перестать стрелять", формула Штайнмайера, консультативный совет в рамках ТКГ с участием представителей террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" – ими, надеюсь, уже забыто. Подобная стратегия оказалась провальной. Возможно, со временем будут судебные процессы над российскими агентами влияния, которые пытались внедрить эту стратегию в Украине.

Истерика в Кремле, возвращение к брутальной пропаганде образца 2014 года, к практике волн фейков, максимальному привлечению агентуры в Украине (Деркач, ОПЗЖ и так далее) – это всё, потому что там поняли, что не удается сделать из Зеленского второго Януковича. А не удается во многом потому, что сменилась администрация в США. И хоть есть по понятным причинам кризис доверия между администрациями США и Украины, Штаты поддерживают нас как державу, как нацию. Но украинское руководство должно вести политику в национальных интересах, реально бороться с коррупцией, укреплять обороноспособность и экономику.

То, что прикрыли три медведчуковских канала, что вводят санкции против бизнеса "пятой колонны" – позитив. Пусть теперь это политическое решение подкрепится юридическими вещами. А именно – уголовными производствами и приговорами конкретным лицам.

Появление Центра противодействия дезинформации, активизация наших спецслужб, конструктивная позиция госорганов по многим вопросам дает повод надеяться, что страна просыпается, как и власть.

– Насколько вероятно обострение на Донбассе?

– Полной информацией о происходящем в зоне проведения Операции объединенных сил владеют только Генштаб ВСУ, наша разведка. То, что известно нам публично, в том числе из зарубежных СМИ, высказываний отдельных украинских и российских государственных и политических деятелей, чиновников, дает основания полагать, что в связи со сменой геополитической обстановки не в пользу РФ, Путин будет пока удерживать те позиции, которые захватил ранее. В том числе в оккупированных Крыму и Донбассе.

Важно понимать, что война продолжается. Перемирия, режима тишины как такового не было и нет. Боевики уже открыто заявили, что будут бить на упреждение. То есть – открывать обстрелы, когда хотят и где хотят. Что они, собственно, и так делают.

Следует обратить внимание и на недавние предложения Дмитрия Козака (замруководителя администрации РФ, ведет переговоры со стороны России по конфликту на Донбассе – ред.), чтобы Украина чуть ли не на законодательном уровне запретила военнослужащим на фронте стрелять в ответ без соответствующего разрешения Генштаба. Это – недопустимо! Россияне видят, что боеспособность ВСУ и тех формирований, которые действуют в зоне ООС, растет. Что мы способны не просто давать сдачу, но и двигаться дальше. Потому действуют подло: запрашивают режим тишины, а сами ведут прицельный огонь, используя снайперов. Всё чаще подключают якобы отведенные минометы. Выбрасывают вперед диверсионно-разведывательные группы, которые активно минируют местность. В результате у нас за три недели марта – четыре погибших, почти вчетверо больше раненых.

Украине нужно действовать, как Израиль. Как только происходят агрессивные действия со стороны противника, израильтяне дают такой ответ, чтобы нанести максимально большой ущерб. Пока на оккупированном Донбассе всем управляет Россия, провокации не закончатся, война не закончится. Это нужно понимать – и усиливать боеготовность ВСУ, укреплять международную поддержку Украины.

– Когда ситуация на Донбассе может нормализоваться?

– Россияне будут затягивать переговорный процесс. В этом они мастера. Были разные переговорные форматы по Приднестровью, но до сих пор там располагается 10-я армии РФ. И до сих пор Приднестровье не вернулось в Молдову. С оккупированной частью Донбасса Путин пытается сделать то же, что с Приднестровьем. В ОРДЛО возвращается "совок", образование переводится на советские рельсы, пропаганда яростно убеждает, что Украина и США для местных жителей – враги. Очень напоминает полпотовский режим, "красных кхмеров" в Кампучии. Где всё закончилось лишь тогда, когда Китай перестал их поддерживать.

То же самое будет с ОРДЛО. Как только эти террористические объединения, созданные Россией, останутся без ее поддержки, там всё рухнет.

Но пока не будет мощной международной коалиции, готовой не только политико-дипломатическими методами, но и, возможно, военными, принудить РФ покинуть оккупированные территории, всё останется как есть.

Важно усиливать санкционное давление. Это может спровоцировать "дворцовый переворот". Российские олигархат, так называемые "аристократы", не довольны Путиным. Он завел страну в глухой угол. Накопленные доходы, замороженные санкциями, не дают этим людям развивать бизнес, получать удовольствие от жизни. А не "отдыхать" в оккупированном Крыму.

– Как мир допустил то, что случилось с Крымом?

– Украинская разведка информировала высшее военно-политическое руководство страны о том, что РФ никаких шагов не делает в направлении создания базы военно-морского флота в Новороссийске. Там ничего не строилось. И это было признаком того, что РФ намерена остаться в Крыму и после 2017 года, когда истекал срок соответствующих договоренностей.

В 2010 году, как мы знаем, появились предательские Харьковские договоренности, продлившие срок пребывания Черноморского флота РФ в украинских Крыму и Севастополе. Сейчас теми, кто их подписал и ратифицировал, занялась СБУ. Но это нужно было делать куда раньше…

На определенном этапе иезуитское поведение Путина приспало всех. В том числе Европу и США. Использование российского дешевого газа дало возможность усилить европейскую экономику, благосостояние населения. Это вызвало определенные процессы и иллюзию, что с РФ можно и нужно сотрудничать. Путин же нефтедоллары и газодоллары направлял на пропаганду, на вооруженные силы и спецслужбы, на подготовку к акциям по аннексии территорий, по созданию новых горячих точек. Цель Путина – превратить РФ из регионального лидера в полюс силы, который сможет влиять на мировые процессы.

К сожалению, ситуация касательно Крыма в частности и Черного моря в целом была недооценена странами НАТО. Фактически они дали возможность РФ усилить свои стратегические мощности в ареале Черного моря и оккупировать Крым, превратив его в военную базу.

– Действительно ли РФ делает из Крыма, в том числе ядерный плацдарм?

– То, что в Крыму есть ядерное оружие, я говорил еще 3 года назад – на 112 канале в передаче "Военный дневник". Тогда канал еще не приобретен Медведчуком. После того как они стали рупором Кремля, перестал с ними сотрудничать.

Россияне для того и захватили Крым, чтобы там было ядерное оружие, в том числе на подводных лодках. Чтобы был плацдарм для господства в Черном море, с прицелом на экспансию в другие регионы. К тому же, это подбрюшье Украины, которую можно атаковать с юга. Тем более, что есть "повод" – перекрытый Северо-Крымский канал, из-за чего Крым высыхает. А Россия, несмотря на понты с добычей воды, не может обеспечить нормального водоснабжения захваченных территорий. Так что угроза нападения россиян на Херсонскую область есть. Нам нужно усиливать там свои оборонные позиции, формировать международное мнение, рассказывая о потенциальном риске такой агрессии.

– Вопросы деоккупации Донбасса и Крыма сейчас пытаются увязать. Правильно ли это?

– Безусловно! Изначально было ошибкой, что рядом с российской агрессией на Донбассе не поставили оккупацию Крыма. Сейчас это, как я понимаю, пытаются исправить в рамках Крымской платформы, которую поддержали уже около 30 ведущих стран. И мы видим истерику РФ, которая пытается нивелировать этот процесс. Мол, никаких последствий не будет, "Крым – это территория РФ". Но сам факт такого поведения говорит о том, что они боятся такого формата. И что такая дорожная карта может дать возможность, особенно тюркским народам, которые имеют мощное влияние, тоже активно приобщиться к процессу – и давить на РФ. Такая международная коалиция должна с помощью Крымской платформы – наступательно, эффективно формировать почву для усиления санкций касательно России. Не продления их, а постоянного наращивания.

Важно свалить не просто путинский режим, но уничтожить путинско-сурковскую идеологию "русского мира" – агрессивную, человеконенавистническую по своей сути. Которая не может восприниматься цивилизованным миром.

А для этого необходима постоянная мобилизация международного сообщества по поддержке Украины. И не только политико-дипломатическим, но и военным путем. Предоставление нам летального вооружения, инструкторов для наших военных. Страна, которая переживает иностранную интервенцию, обязана наращивать военный потенциал, качество сектора национальной обороны. И быть готовой, при благоприятной ситуации, военным путем вернуть временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.