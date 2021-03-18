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"У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ

"У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ
07:53 Сегодня Телеграф

16 марта российский вертолет нарушил украинскую границу, что вызвало очередную волну обсуждения о возможном полномасштабном военном вторжении в Украину. Некоторые эксперты даже полагают, что это может произойти уже в апреле 2021 года. В то же время замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак в резкой манере заявил, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Существует ли вероятность, что дерзкие заявления и провокации Кремля перейдут во что-то более серьезное и как противодействовать вероятным угрозам, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Ситуацию нужно рассматривать глобально. Понимая, что продолжается гибридная, подлая, необъявленная война России против Украины. И в этой ситуации от страны-агрессора можно ожидать чего угодно. Радует, что в Офисе нашего президента, похоже, поняли, как и он сам, что капитулятивными шагами своих территорий и людей не вернуть. И от России ничего не добиться. Под влиянием ряда факторов – украинское общественное мнение, явное нежелание Кремля хоть что-то делать для урегулирования конфликта, новая американская администрация – наша власть осознала, что идти на уступки РФ нельзя. Речь о навязываемой российской стороной последовательности выполнения Минских соглашений, когда – сперва политически аспекты, а потом – безопасностные. Уже понятно, что мы этого не приемлем. И это раздражает Россию. Как и санкции, которые всё усиливаются – и со стороны США, и со стороны ЕС. Именно поэтому россияне делают провокационные шаги. Как на фронте, где стало больше обстрелов и жертв, так и нарушая границу в Сумской области, куда 16 марта вторгся вертолет Ми-8. Это – проба пера, попытка дестабилизировать ситуацию, шантажировать Украину, вынуждая идти на уступки. Важно не поддаваться и гнуть свою линию", – подчеркивает генерал.

По его мнению, идти на всё более дерзкие шаги Путина вынуждает давление со стороны коллективного Запада – ЕС и США, а также то, что украинская сторона начала более принципиально отстаивать свои национальные интересы.

"Кстати, Франция и Германия, которые наряду с Украиной и Россией входят в нормандскую четверку, в последнее время тоже начали занимать более жесткую позицию касательно РФ. Это делает позицию Кремля более уязвимой – подталкивает Путина форсировать ситуацию. И на востоке Украины, на международной арене", – отмечает Василий Богдан.

Рассуждая о вероятности широкомасштабных военных действий со стороны РФ, он призывает помнить, что война и так идет. И что россияне сосредоточили серьезные силы у своих границ с Украиной. А теперь еще угрожают нам со стороны Беларуси.

"Беларусь под давлением России начинает занимать откровенно недружественную позицию по отношению к Украине. Всё чаще звучат заявление о том, что Украина якобы поставляет оружие в Беларусь. 9 марта об этом, к примеру, говорил глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Украинский МИД уже опровергнул эту нелепость, но тенденция высказываний белорусских официальных лиц меседжами российской пропаганды – налицо. И речь ведь не только о заявлениях, но и о действиях, – подчеркивает генерал. – Белорусские власти дали возможность подразделениям радиоэлектронной разведки РФ дислоцироваться на белорусско-украинской границе. Проходят и планируются совместные российско-белорусские военные учения. Цель – продемонстрировать Западу и Украине, что есть некий вооруженный альянс между Минском и Москвой. И что, при определенных раскладах, всё может вылиться и в действия военного характера против Украины и Запада".

Василий Богдан надеется, что высшее военно-политическое руководство Украины понимает вызовы. И будет максимально быстро и качественно укреплять обороноспособность государства, подтягиваться к стандартам НАТО, ускорять процесс вступления в Североатлантичский альянс.

"Следует более активно привлекать партнеров для реализации решений, которые уже есть в рамках Минских соглашений и Нормандского формата. В том числе подключать к переговорам США и Великобританию – как стран-гарантов нашей безопасности, согласно Будапештскому меморандуму. Геополитическая обстановка в мире сейчас складывается в нашу пользу. Усиление санкций против России по разным направлениям и за разные действия, правильное построение отношений с нашими стратегическими союзниками – США, ЕС, НАТО, проведение реальных реформ и надлежащей работы по укреплению своей обороны дают основания полагать, что мы дадим достойный отпор российской агрессии. Но вряд ли в нынешних условиях РФ решится на какие-то открытые боевые действия. У Путина много понтов, но сил – всё меньше. И технологически ВС РФ отстают уже даже от Турции. Что доказали осенние события в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан при турецкой поддержке отвоевывал свои территории, а РФ не решилась вооружено поддержать Армению. В общем, говоря о мире, держим порох сухим и крепим оборону и связи со стратегическими партнерами", – резюмирует генерал.

В среду, 17 марта, стало известно, что Министерство торговли США намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Донбасс, Владимир Путин, Российская Федерация, агрессия РФ, Василий Богдан.
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