Российский вертолет вторгнулся в воздушное пространство Украины: видео инцидента

Во вторник, 16 марта, российский вертолет "Ми-8" был замечен в небе над Украиной.

Об этом в Telegram написал журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео вторжения российского летательного аппарата.

По данным журналиста, инцидент произошел около 14:05.

"В районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (Краснополье в районе ИПТ № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет, высота до 100 метров, - рассказал он.

Цаплиенко уточнил, что курс у вертолета был 90. "Ми-8" развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией и скрылся.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Киевщине вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку вблизи Иванкова.

Также в 2019 году в Ровенской области разбился военный вертолет "Ми-8", четверо погибших.