Военный вертолет потерпел крушение в Ровенской области, экипаж погиб

Новости Украины: В Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, четверо погибших.

Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

"На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия", — добавили в сообщении.

Сейчас сообщается, что причины авиационной катастрофы выясняются.

"Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", — добавили в пресс-центре.