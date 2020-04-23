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Под Киевом военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку

Под Киевом военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Википедия

Новости Украины:На Киевщине вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку вблизи Иванкова.

В среду, 22 апреля, вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил вынужденную посадку в поле вблизи населенного пункта Иванков в Киевской области.Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку", - говорится в сообщении.

По словам экипажа, во время полета в один из двигателей вертолета залетела птица, что стало причиной отказа двигателя.

"Как действовать в таких нештатных ситуациях летчики хорошо знают, поэтому благодаря обученности экипажа Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину", - отметили в Генштабе ВСУ.

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Уточняется, что в этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

"Вертолет не поврежден, экипаж - в норме", - сообщили в ведомстве.

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Киевская область, Вертолет, Ми-8, Генштаб ВСУ.
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