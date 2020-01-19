Пограничники получили модернизированный вертолет Ми-8 (Видео)

16 января в Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Южного регионального управления Госпогранслужбы из Запорожья прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В, который был модернизирован компанией Мотор Сич. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. В течение года проводилось его совершенствование путем ремоторизации, установки современных образцов авионики и другого оборудования. "Среди преимуществ - новые энергоэффективные двигатели, позволяющие значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов, установление навигационно-связной системы, картографически плановой системы с модулем спутниковой связи и оснащение специальным и десантно-транспортным оборудованием", - отметили в пресс-службе. Важным усовершенствованием стало и дооборудование грузовой кабины вертолета для возможности установки санитарного оборудования. Также установлен сертифицированный медицинский модуль, с помощью которого будет возможно подключение медицинских приборов. Вертолет полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации. Завершение модернизации еще одного такого же вертолета запланировано на второе полугодие 2020 года.