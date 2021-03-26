Бой под Шумами: появились подробности о потерях ВСУ

В результате обстрела украинских позиций неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, российские войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении

В пресс-центре ООС добавили, что на обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь.

В свою очередь в Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщили, что сейчас собираются на экстренное внутреннее совещание.

Как сообщалось, о гибели четверых украинских военных в результате обстрела ранее в пятницу сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также выразил обеспокоенность, что это может быть попыткой российских войск прорвать фронт на данном участке и занять новые позиции.