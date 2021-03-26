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Близ Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военных

Близ Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военных
16:34 Сегодня Телеграф Свободная пресса

В пятницу, 26 марта, российские войска обстреляли из минометов позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы (Торецкий горсовет, Донецкая обл.), в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает украинский журналист, главред интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в посте на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его информации, обстрел был совершен из минометов в 13:45 пятницы.

"После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе", - написал он.

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По словам украинского журналиста, ситуация не может не вызывать беспокойства, поскольку именно на этом участке фронта одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия.

"Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны. Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", - написал Бутусов, выразив убеждение, что ситуация на фронте требует немедленной реакции верховного главнокомандующего и Верховной Рады.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что украинские военнослужащие погибли в ходе боевого столкновения, и бой все еще продолжается.

"На фронте началось. Четверо погибших в одном бою. Бой продолжается", - написал Цаплиенко на своей странице в соцсети Facebook в 16.15 пятницы, 26 марта.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Обстрел, Донбасс, ВСУ, Потери, Минометы, Юрий Бутусов, Шумы, ООС.
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