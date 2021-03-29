В Кремле рассказали, планирует ли Путин разговор с Зеленским

У президента России Владимира Путина нет пока в планах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на недавний обстрел позиций ВСУ на Донбассе, где под Шумами погибли четверо украинских военных и двое были ранены.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано", - отметил он.

Напомним, бой под Шумами состоялся 26 марта. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ходе обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих. Среди них подполковник ВСУ Сергей Коваль.

Позже стало известно, что также в бою погибли военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич.

Кроме того, стало известно, когда закончится война на Донбассе.