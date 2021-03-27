Обстрел под Шумами на Донбассе: названы имена еще двух погибших бойцов ВСУ (фото)

Во время обстрела под Шумами помимо подполковника ВСУ Сергея Коваля, погибли военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич.

Как сообщает Дубровицкий городской совет в Facebook, Абрамович учился в Дубровицкой ООШ №2, был хорошим учеником, активным спортсменом, воспитанником школы "Боевого гопака". С 2017 по 2020 год он проходил службу в ВСУ по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабре 2020 года снова вернулся на Донбасс.

Кроме того, председатель Калушской городской объединенной территориальной общины Андрей Найда сообщил о гибели под Шумами Сергея Барнича.

"Вечная память нашему Герою, калушанину, Сергею Барничу! Мои искренние соболезнования семье", - сказано в сообщении.

Также гибель Барнича подтвердил председатель союза ветеранов АТО области Александр Соколовский.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, когда закончится война на Донбассе.