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Обстрел под Шумами на Донбассе: названы имена еще двух погибших бойцов ВСУ (фото)

Обстрел под Шумами на Донбассе: названы имена еще двух погибших бойцов ВСУ (фото)
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф

Во время обстрела под Шумами помимо подполковника ВСУ Сергея Коваля, погибли военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич.

Как сообщает Дубровицкий городской совет в Facebook, Абрамович учился в Дубровицкой ООШ №2, был хорошим учеником, активным спортсменом, воспитанником школы "Боевого гопака". С 2017 по 2020 год он проходил службу в ВСУ по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабре 2020 года снова вернулся на Донбасс.

Кроме того, председатель Калушской городской объединенной территориальной общины Андрей Найда сообщил о гибели под Шумами Сергея Барнича.

"Вечная память нашему Герою, калушанину, Сергею Барничу! Мои искренние соболезнования семье", - сказано в сообщении.

Также гибель Барнича подтвердил председатель союза ветеранов АТО области Александр Соколовский.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, когда закончится война на Донбассе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Шумы, Война на Донбассе, Сергей Барнич, Максим Абрамович.
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