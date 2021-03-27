В Украине рассказали, когда закончится война на Донбассе

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что на данный момент в военном конфликте на Донбассе Украина входит в новый "сезон обстрелов" и гибель четырех и ранение двух военных под Шумами в пятницу, 26 марта, это один из его первых "звоночков".

Такое мнение он высказал в комментарии "Телеграфу".

По его словам, этот "сезон обстрелов" может закончиться как новым перемирием, так и эскалацией военного конфликта, в случае, если одна из сторон решится на военную операцию.

"И так - по кругу, пока одна из сторон не сдаст свои позиции на переговорном фронте или же не решится перевернуть шахматную доску, решившись на военную операцию", - прогнозирует Денис Попович.

Подробнее о том, почему на Донбассе снова обострилась ситуация, читайте в материале "Телеграфа": Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель.