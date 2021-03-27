"Всю жизнь посвятил Вооруженным силам": выяснилось имя одного из погибших под Шумами военных (фото)

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Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В районе ООС в близи Шумов от вражеской пули погиб подполковник ВСУ Коваль Сергей.

Об этом 26 марта сообщили в Фейсбуке Военной части А2641.

У Коваля Сергея Васильевича была должность кадрового офицера, он выучился в Каменец-Подольском военно-инженерном институте и всю свою профессиональную жизнь посвятил ВСУ.

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Военный сначала был командиром взвода разминирования в ООС, а позднее стал командиром отряда поиска и обезвреживания взрывоопасных устройств. У Сергея был опыт участия в миротворческих миссиях, он также был участником АТО с начала военных действий на Донбассе из-за чего не один раз был награжден.

Стоит напомнить, что 27 марта оккупанты ДНР проигнорировали запросы украинских военных на Донбассе и продолжили обстрелы позиций Украины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ВСУ, Шумы, ООС.
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