"Всю жизнь посвятил Вооруженным силам": выяснилось имя одного из погибших под Шумами военных (фото)

В районе ООС в близи Шумов от вражеской пули погиб подполковник ВСУ Коваль Сергей.

Об этом 26 марта сообщили в Фейсбуке Военной части А2641.

У Коваля Сергея Васильевича была должность кадрового офицера, он выучился в Каменец-Подольском военно-инженерном институте и всю свою профессиональную жизнь посвятил ВСУ.

Военный сначала был командиром взвода разминирования в ООС, а позднее стал командиром отряда поиска и обезвреживания взрывоопасных устройств. У Сергея был опыт участия в миротворческих миссиях, он также был участником АТО с начала военных действий на Донбассе из-за чего не один раз был награжден.

Стоит напомнить, что 27 марта оккупанты ДНР проигнорировали запросы украинских военных на Донбассе и продолжили обстрелы позиций Украины.