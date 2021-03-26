Зеленский об обострении на Донбассе: "То, что отстраивалось почти год, может быть разрушено за секунду"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель под Шумами четырех военнослужащих ВСУ.

Об этом он написал у себя в Телеграм.

"Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - написал он.

Зеленский отметил, что поручил начальнику Генштаба Сергею Корнийчуку немедленно отправиться на место для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Помимо того представителям украинской делегации в ТКГ было поручено инициировать внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

"К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливался почти год, может быть разрушено в секунду", - написал он, добавив, что нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования "был отброшен на 100 шагов назад".

Зеленский отметил, что дальнейшее продвижение к миру невозможно без всеобъемлющей и стабильной "тишины".

"Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но преимущество Украины и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - написал он.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.