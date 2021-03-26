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Пятница, 26.03.2021
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Зеленский об обострении на Донбассе: "То, что отстраивалось почти год, может быть разрушено за секунду"

Зеленский об обострении на Донбассе: "То, что отстраивалось почти год, может быть разрушено за секунду"
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель под Шумами четырех военнослужащих ВСУ. 

Об этом он написал у себя в Телеграм. 

"Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - написал он. 

Зеленский отметил, что поручил начальнику Генштаба Сергею Корнийчуку немедленно отправиться на место для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Помимо того представителям украинской делегации в ТКГ было поручено инициировать внеочередное заседание подгруппы по безопасности. 

"К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливался почти год, может быть разрушено в секунду", - написал он, добавив, что нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования "был отброшен на 100 шагов назад".

Зеленский отметил, что дальнейшее продвижение к миру невозможно без всеобъемлющей и стабильной "тишины". 

"Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но преимущество Украины и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - написал он. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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