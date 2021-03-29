Признание РФ стороной конфликта и совместные патрули с боевиками: почему новый план по Донбассу обречен на провал

Подходит к концу март, когда, по словам спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича, должен быть представлен план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также уверял, что этот план готов, а украинская сторона занималась его доработкой.

Есть ли шанс, что план появится и сработает? Связано ли обострение на Донбассе, в том числе массовая гибель и ранения украинских военных после обстрела 26 марта, с попыткой РФ не допустить реализации это плана? Своим мнением с «Телеграфом» поделился один из участников политической подгруппы ТКГ, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

«Судя по поправкам России, высказанным ею к этому плану, Москва по-прежнему не желает признавать своего участия в конфликте, и пытается субьективизировать ОРДЛО. Это входит в противоречие с планом Германии и Франции, и с предложениями Украины, высказанными к нему. Собственно, РФ не продемонстрировала стремления к компромиссу ни по одной позиции. Это сводит миротворческие перспективы плана наших партнеров к нулю», - считает Сергей Гармаш.

Он также отмечает, что в плане Германии и Франции есть позиция, которая является неприемлемой для Украины - это неразоружение "народной милиции" и совместные патрули ее боевиков с национальной полицией Украины.

«То есть, легитимизация незаконных вооруженных формирований, которые сегодня убивают наших военнослужащих, - поясняет Сергей Гармаш. - Эта позиция вызовет однозначное сопротивление в украинском обществе, что также снижает шансы на эффективность плана Берлина и Парижа. Поэтому, я думаю, он останется чисто дипломатическим документом, демонстрирующим нежелание Москвы урегулировать конфликт мирным путем. Обстрел 26 марта я с этим документом никак не связываю».

Ранее ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко рассказал «Телеграфу», почему РФ пошла на обострение.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что убедить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбасса может президент Франции Эммануэль Макрон.