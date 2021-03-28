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Названо имя человека, который заставит Путина сесть за стол переговоров по Донбассу

Названо имя человека, который заставит Путина сесть за стол переговоров по Донбассу
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

Сесть за стол переговоров по вопросу Донбасса президента России Владимира Путина может убедить президент Франции Эммануэль Макрон.

Такое мнение озвучил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что Макрон в 2019-ом году поддерживал урегулирование ситуации на Донбассе, назвав военные действия "открытой раной в центре Европы".

Кулеба уверен, что в президента Франции будет предостаточно качеств для убеждения Путина, снова участвовать в переговорах.

По словам министр уже есть понимание как закончиться война, но пока неясно точной даты, когда это закончится, поскольку в РФ пока не готовы сотрудничать.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, при каком обязательном условии закончаться военые действия на Донбассе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,082

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Владимир Путин, Донбассс, Дмитрий Кулеба, Эммануэль Макрон.
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