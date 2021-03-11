Скачать
Четверг, 11.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
"Динамо" - "Вильярреал": где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы
"Динамо" - "Вильярреал": где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Новое решение по Донбассу: зачем Украина заявила о мирном плане, в который сама не верит

Новое решение по Донбассу: зачем Украина заявила о мирном плане, в который сама не верит
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов. По его словам, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой. Теперь дело якобы лишь за Россией. О чём говорят такие заявления Ермака и реакция РФ, которая уже ответила, что ничего не знает о подобном плане? "Телеграф" обсудил ситуацию с экспертами.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Офису президента и вообще всем, кто вовлечен в переговорный процесс по Донбассу, нужно не пиариться, а работать над формированием реальной программы урегулирования конфликта.

"Минский формат каждый рассматривает по-своему. Потому продвижения там нет. Нет его и потому, что Зеленский на встрече глав нормандской четверки в Париже в декабре 2019-го не сумел четко сформулировать модель, которая позволила бы понять нашу дорожную карту. А именно: безопасностная компонента (прекращение обстрелов, разоружение, вывод войск), контроль над границей, потом – выборы. Россия же постоянно заявляет, что принимает только такую последовательность: политическая часть (особый статус, формула Штайнмайера, амнистия), выборы и потом – остальное. Других планов или последовательностей РФ не принимает, о чём многократно говорили Путин, Песков, Лавров, Козак, – подчеркивает генерал. – Вот и после недавнего заявления Ермака о наличии некого плана урегулирования конфликта, РФ вновь дала понять, что в принципе не принимает никаких новых планов".

Николай Маломуж напоминает, что Ермак недавно ездил и в Германию, и во Францию. В обеих странах ему пояснили, что без переговоров с РФ ничего не получится.

"После некоторых заявлений украинских руководителей мне порой кажется, что мы ведем диалог с Германией и Францией, о котором они даже не подозревают. Возможно, некий план и есть. Но без реальной перспективы его воплощения. Потому что действительно реализуемый план сперва обговаривается на дипломатическом, оперативном уровне. Согласуется со всеми участниками. А потом уже становится достоянием общественности, презентуется главами государств. Консолидировано. С учетом позиций всех сторон, с серьезными аргументами, которые интересны всем. Без демаршей и ультиматумов, как сейчас. А такая "дипломатия", какую демонстрирует сейчас Ермак, ни к чему не приведет, – считает генерал. – Переговорный процесс будет затягиваться, РФ будет всё отрицать. Это не серьезно. Глубинных переговоров как не было, так и нет".

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко отмечает: "Если этот план с кластерами проговаривается уже главой Офиса президента Украины, то, наверное, Россия его осознанно отбросила на уровне тайной дипломатии. Очевидно, что план детально готовили немцы и французы, согласовывали со сторонами (Украина даже дала свои правки) и проговаривали на площадке в Минске. Раз РФ делает вид, что впервые слышит о плане, то, очевидно, она не будет его имплементировать".

По словам эксперта, речь Ермака является знаковой и для украинской позиции – теперь общественность знает о плане и будет требовать подробностей. Нет ли внутри очередной "зрады"?

"В конечном счете, это не важно – сам вынос в публичную плоскость чувствительной тематики означает, что Украина также ставит крест на планах его имплементации. И хочет, чтобы партнеры по "Нормандии" осознали, кто реально ответственен за провал, какая сторона настроена на деструктив и не хочет мира", – поясняет Валерий Кравченко.

Он считает, что РФ точно имеет свой план – эскалацию напряженности, вплоть до военных провокаций и возобновления военных действий с последующей "стабилизацией" российскими "миротворцами".

Эксперт отмечает: "РФ выгодна война в Украине как важный дестабилизирующий фактор. Это – последний аргумент, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, которой наша страна следует и после смены президентов. В конечном счете, если не поглощение Украины, закрепление ее в своей сфере влияния, то превращение ее в бесперспективный буфер, горячую точку, серую зону (нужное подчеркнуть) тоже удовлетворит режим Путина. Москве важно всему постсоветскому пространству показать, что путь демократического развития и ориентирования на Запад не верен и приводит к коллапсу, а, следовательно, остается лишь одна альтернатива – союз с РФ".

По мнению Валерия Кравченко, Украина понимает цели и задачи Кремля и готова к ним. По крайней мере, на Донбассе, хотя РФ может устроить проблемы и с черноморского театра, и с территории Приднестровья, и даже с белорусской территории после учений Запад-2021 осенью.

"Украина также имеет свой план "Б" (а может и несколько), в частности – с привлечением британских и американских союзников к проблеме регулирования конфликта и оккупации Крыма (Крымская платформа), – отмечает директор Центра международной безопасности. – И, наконец, Франция и Германия после провала их плана с большой долей вероятности охладеют к попыткам решить конфликт дипломатическим путем. Этому способствуют парламентские выборы в Германии осенью 2021 и президентские во Франции весной 2022. Медиаторы просто переключатся на внутренние проблемы. "Минск-2" окончательно будет похоронен, и нужно будет искать новые решения. Возможно, уже как следствие военной эскалации".

Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ради приближения мира на Донбассе вести переговоры с членами Нормандской четверки в формате один на один.

О том, чем опасна встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным, "Телеграфу" рассказала руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

Руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа, основатель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов уверен, что встреча Зеленского с Путиным может стать ловушкой для Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 203

Все по теме:

Николай Маломуж, Мирный план, Минские соглашения, Война на Донбассе, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гордон признался, какое "судьбоносное" событие анонсировал на 15 марта
02 В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
03 Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину
04 Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии
05 Как выглядит Фукусима спустя 10 лет после ядерной катастрофы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прославившуюся &quot;королевскую&quot; уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза
Прославившуюся "королевскую" уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза
В Индонезии автобус с детьми сорвался в ущелье, десятки погибших (фото)
В Индонезии автобус с детьми сорвался в ущелье, десятки погибших (фото)
Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии
Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь