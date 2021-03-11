Новое решение по Донбассу: зачем Украина заявила о мирном плане, в который сама не верит

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов. По его словам, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой. Теперь дело якобы лишь за Россией. О чём говорят такие заявления Ермака и реакция РФ, которая уже ответила, что ничего не знает о подобном плане? "Телеграф" обсудил ситуацию с экспертами.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Офису президента и вообще всем, кто вовлечен в переговорный процесс по Донбассу, нужно не пиариться, а работать над формированием реальной программы урегулирования конфликта.

"Минский формат каждый рассматривает по-своему. Потому продвижения там нет. Нет его и потому, что Зеленский на встрече глав нормандской четверки в Париже в декабре 2019-го не сумел четко сформулировать модель, которая позволила бы понять нашу дорожную карту. А именно: безопасностная компонента (прекращение обстрелов, разоружение, вывод войск), контроль над границей, потом – выборы. Россия же постоянно заявляет, что принимает только такую последовательность: политическая часть (особый статус, формула Штайнмайера, амнистия), выборы и потом – остальное. Других планов или последовательностей РФ не принимает, о чём многократно говорили Путин, Песков, Лавров, Козак, – подчеркивает генерал. – Вот и после недавнего заявления Ермака о наличии некого плана урегулирования конфликта, РФ вновь дала понять, что в принципе не принимает никаких новых планов".

Николай Маломуж напоминает, что Ермак недавно ездил и в Германию, и во Францию. В обеих странах ему пояснили, что без переговоров с РФ ничего не получится.

"После некоторых заявлений украинских руководителей мне порой кажется, что мы ведем диалог с Германией и Францией, о котором они даже не подозревают. Возможно, некий план и есть. Но без реальной перспективы его воплощения. Потому что действительно реализуемый план сперва обговаривается на дипломатическом, оперативном уровне. Согласуется со всеми участниками. А потом уже становится достоянием общественности, презентуется главами государств. Консолидировано. С учетом позиций всех сторон, с серьезными аргументами, которые интересны всем. Без демаршей и ультиматумов, как сейчас. А такая "дипломатия", какую демонстрирует сейчас Ермак, ни к чему не приведет, – считает генерал. – Переговорный процесс будет затягиваться, РФ будет всё отрицать. Это не серьезно. Глубинных переговоров как не было, так и нет".

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко отмечает: "Если этот план с кластерами проговаривается уже главой Офиса президента Украины, то, наверное, Россия его осознанно отбросила на уровне тайной дипломатии. Очевидно, что план детально готовили немцы и французы, согласовывали со сторонами (Украина даже дала свои правки) и проговаривали на площадке в Минске. Раз РФ делает вид, что впервые слышит о плане, то, очевидно, она не будет его имплементировать".

По словам эксперта, речь Ермака является знаковой и для украинской позиции – теперь общественность знает о плане и будет требовать подробностей. Нет ли внутри очередной "зрады"?

"В конечном счете, это не важно – сам вынос в публичную плоскость чувствительной тематики означает, что Украина также ставит крест на планах его имплементации. И хочет, чтобы партнеры по "Нормандии" осознали, кто реально ответственен за провал, какая сторона настроена на деструктив и не хочет мира", – поясняет Валерий Кравченко.

Он считает, что РФ точно имеет свой план – эскалацию напряженности, вплоть до военных провокаций и возобновления военных действий с последующей "стабилизацией" российскими "миротворцами".

Эксперт отмечает: "РФ выгодна война в Украине как важный дестабилизирующий фактор. Это – последний аргумент, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, которой наша страна следует и после смены президентов. В конечном счете, если не поглощение Украины, закрепление ее в своей сфере влияния, то превращение ее в бесперспективный буфер, горячую точку, серую зону (нужное подчеркнуть) тоже удовлетворит режим Путина. Москве важно всему постсоветскому пространству показать, что путь демократического развития и ориентирования на Запад не верен и приводит к коллапсу, а, следовательно, остается лишь одна альтернатива – союз с РФ".

По мнению Валерия Кравченко, Украина понимает цели и задачи Кремля и готова к ним. По крайней мере, на Донбассе, хотя РФ может устроить проблемы и с черноморского театра, и с территории Приднестровья, и даже с белорусской территории после учений Запад-2021 осенью.

"Украина также имеет свой план "Б" (а может и несколько), в частности – с привлечением британских и американских союзников к проблеме регулирования конфликта и оккупации Крыма (Крымская платформа), – отмечает директор Центра международной безопасности. – И, наконец, Франция и Германия после провала их плана с большой долей вероятности охладеют к попыткам решить конфликт дипломатическим путем. Этому способствуют парламентские выборы в Германии осенью 2021 и президентские во Франции весной 2022. Медиаторы просто переключатся на внутренние проблемы. "Минск-2" окончательно будет похоронен, и нужно будет искать новые решения. Возможно, уже как следствие военной эскалации".

Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ради приближения мира на Донбассе вести переговоры с членами Нормандской четверки в формате один на один.



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