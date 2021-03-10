Встреча Зеленского с Путиным не приблизит мир на Донбассе, это даже рискованно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 9 марта, что если встреча руководителей государств нормандской четверки (Н4) не состоится, он готов провести личные встречи с лидерами каждой стран-участниц переговоров. Тем самым он не исключил тет-а-тет с Путиным. Вероятность такой встречи и ее возможные последствия прокомментировала для "Телеграфа" руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

"Встреча с каждым из лидеров Н4 в отдельности, в том случае, если в ближайшее время не состоится встреча формата, никак не приблизит урегулирование. Более того – эта идея содержит серьезный риск, – уверена Мария Кучеренко. – Ведь встреча с каждым лидером Н4 в отдельности означает и встречу с президентом РФ. В то время как Зеленский остается крайне неопытным переговорщиком, а переговорный формат, в котором Украина остается без внешнеполитических союзников, не может быть продуктивным – ведь у украинской стороны не будет никаких рычагов влияния на РФ, когда она в очередной раз нарушит обещания, данные ее представителями".

По мнению аналитика, можно не сомневаться, что Россия и дальше будет делать все для того, чтобы не только полноценный саммит глав стран Н4, но и сколь бы то ни было продуктивное обсуждение урегулирования в этом формате не состоялось.

Мария Кучеренко поясняет: "РФ куда больше устраивает формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ), где остается шанс усадить Украину за стол переговоров с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), и выставить себя "посредником".

"Кроме того, попытки говорить с президентом РФ без посредников и союзников, учитывая анамнез офиса Зеленского, и попытки годичной давности "договориться посередине", подогреют и без того достаточно серьезный конфликт внутри украинского общества относительно дальнейшей судьбы урегулирования", – резюмировала эксперт.

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", почему власти "ДНР" заявили о прекращении перемирия и к чему следует готовиться Украине.