Скачать
Среда, 10.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Война с соцсетями в России вышла на новый уровень: могут заблокировать несколько сайтов
Война с соцсетями в России вышла на новый уровень: могут заблокировать несколько сайтов
Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа
Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа
Прогноз дефолта в Украине без денег МВФ – ложь: экономист объяснил, почему
Прогноз дефолта в Украине без денег МВФ – ложь: экономист объяснил, почему
Встреча Зеленского с Путиным не приблизит мир на Донбассе, это даже рискованно
Встреча Зеленского с Путиным не приблизит мир на Донбассе, это даже рискованно

Встреча Зеленского с Путиным не приблизит мир на Донбассе, это даже рискованно

Встреча Зеленского с Путиным не приблизит мир на Донбассе, это даже рискованно
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 9 марта, что если встреча руководителей государств нормандской четверки (Н4) не состоится, он готов провести личные встречи с лидерами каждой стран-участниц переговоров. Тем самым он не исключил тет-а-тет с Путиным. Вероятность такой встречи и ее возможные последствия прокомментировала для "Телеграфа" руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

"Встреча с каждым из лидеров Н4 в отдельности, в том случае, если в ближайшее время не состоится встреча формата, никак не приблизит урегулирование. Более того – эта идея содержит серьезный риск, – уверена Мария Кучеренко. – Ведь встреча с каждым лидером Н4 в отдельности означает и встречу с президентом РФ. В то время как Зеленский остается крайне неопытным переговорщиком, а переговорный формат, в котором Украина остается без внешнеполитических союзников, не может быть продуктивным – ведь у украинской стороны не будет никаких рычагов влияния на РФ, когда она в очередной раз нарушит обещания, данные ее представителями".

По мнению аналитика, можно не сомневаться, что Россия и дальше будет делать все для того, чтобы не только полноценный саммит глав стран Н4, но и сколь бы то ни было продуктивное обсуждение урегулирования в этом формате не состоялось.

Мария Кучеренко поясняет: "РФ куда больше устраивает формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ), где остается шанс усадить Украину за стол переговоров с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), и выставить себя "посредником".

"Кроме того, попытки говорить с президентом РФ без посредников и союзников, учитывая анамнез офиса Зеленского, и попытки годичной давности "договориться посередине", подогреют и без того достаточно серьезный конфликт внутри украинского общества относительно дальнейшей судьбы урегулирования", – резюмировала эксперт.

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", почему власти "ДНР" заявили о прекращении перемирия и к чему следует готовиться Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 377

Все по теме:

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Война на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сам вышел из дома: раскрыты детали странной гибели годовалого малыша под Кропивницким
02 "Интеру" приготовиться? Байдену посоветовали ввести санкции против Фирташа
03 У Медведчука и Порошенко разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за допросов СБУ
04 Отмена перевода часов: появилась карта времени восхода и захода солнца в разных городах Украины
05 Виток борьбы с Марией Захаровой: новый запрет в России насмешил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине взялись за регулировку цен на бензин: что решили делать
В Украине взялись за регулировку цен на бензин: что решили делать
Сильный дождь вызвал рекордное за 25 лет наводнение на Гавайях (фото и видео)
Сильный дождь вызвал рекордное за 25 лет наводнение на Гавайях (фото и видео)
После избиения украинца: под Парижем подростки убили девушку из-за полуголых фото
После избиения украинца: под Парижем подростки убили девушку из-за полуголых фото
Какой праздник 10 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь