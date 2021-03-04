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Власти "ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине

Власти "ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине
10:19 Сегодня Телеграф Зеркало недели

Оккупационные власти "ДНР" признались, что разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Что означает это заявление, почему появилось сейчас и как должна реагировать украинская сторона? "Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

"Новое заявление "сказочных республик" фактически означает, что РФ выходит из режима так называемого "всеобъемлющего перемирия". Де-факто оно уже и так давно не соблюдается, но теперь его официально отменяют, – поясняет эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий. – Это вполне ожидаемо, ведь РФ всегда использовало ситуацию на фронте исключительно как рычаг политического давления на Киев. И так называемое "всеобъемлющее перемирие", которое для Банковой само по себе было очень весомым достижением, для РФ являлось лишь маленькой уступкой. В обмен на которую от Украины ожидали не просто симметричной уступки (что было сделано), а огромных уступок в принципиальных политических вопросах, вплоть до признания субъектности так называемых "ДНР" и "ЛНР" (то есть признание конфликта "внутренним"), а также признание будущих "выборов" на территории ЛДНР".

По мнению эксперта, позиция РФ фактически означает, что в обмен на простое прекращении огня от нас ожидали чуть не полной капитуляции в совершенно нами не проигранной войне.

"Конечно же, такой расчет не сработал. И теперь РФ "показывает зубы" – выходит из режима тишины, пытаясь этим заставить Киев пойти на невозможные для Украины и ничем не оправданные уступки. То есть ситуация возвращается к той, которая с небольшими колебаниями продолжалась последние 6 из 7 лет войны, – отмечает Евгений Дикий. – Ну что же, нам не привыкать".

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Также эксперт считает, что выход РФ из режима тишины напрямую связан с введением санкций против Виктора Медвечука – лидера ОПЗЖ, кума президента России Владимира Путина. В первую очередь – с закрытием его телеканалов.

"Тем самым РФ лишний раз демонстрирует, что и телеимперия Медвечука, и партия ОПЗЖ, и "ЛДНР" – это всё лишь немного разные инструменты, которые находятся в одних – кремлевских – руках. И совместно используются РФ в одной длительной спецоперации, суть которой – заставить Украину вернуться в состав "русского мира".

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев также считает, что трудно было ожидать, от России молчания после того, как Зеленский и СНБО сперва наложили санкции на каналы Медведчука, а потом взялись и за так называемую "трубу Медведчука".

"Один из ответов транслируется через соответствующие заявления оккупационной администрации. Пока это – заявления, но вскоре они перейдут в фазу активного воплощения. Будет обострение на фронте. Так что Минобороны и президенту как верховному главнокомандующему нужно быть готовыми дать отпор на любые попытки эскалации. В том числе – к попыткам Путина дестабилизировать ситуацию не только на фронте, но и внутри нашей державы", – отмечает Семен Кабакаев.

Он уверен, что не следует делать заявления, которыми уже отметился спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Последний заявил, что у нас нет достаточно количеств боеприпасов, чтобы отражать российскую агрессию.

"Нужно прекратить заниматься деморализацией армии, а начать делать четкие шаги для укрепления обороноспособности и безопасности. Держать армию, СБУ, МВД в тонусе, в готовности отражать любые вызовы", – заключает эксперт.

Обострение на донбасском фронте, а также прогноз на будущее "Телеграф" обсудил с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым, а также с военным обозревателем, главредом "Апострофа" Денисом Поповичем.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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