Все еще угрожает нацбезопасности: Байден продлил санкции против России за Крым и Донбасс

Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций, введенных против России за агрессию в отношении Украины, - теперь они останутся в силе по меньшей мере до 6 марта 2022 года.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованного 3 марта в Федеральном реестре США.

В пояснительной записке к документу сказано, что подобные действия со стороны РФ продолжают угрожать нацбезопасности и внешней политике США.

Как известно, первые санкции ввел 44-й американский президент Барак Обама 6 марта 2014 года. В том же месяце были приняты еще два пакета мер, после чего дополнительно ввели еще санкции в конце года.

Сам Обама, а потом его преемник Дональд Трамп неоднократно продлевали действие ограничительных мер.

Но, несмотря на это, Россия до сих пор не прекратила агрессивную политику в отношении Украины, - только сегодня в Кремле говорили о "курсе на войну", высказываясь про срыв перемирия на Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", накануне США ввели и другие санкции против России в связи с заключением политика Алексея Навального.