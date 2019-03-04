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Трамп продлил антироссийские санкции от 2014 года

Трамп продлил антироссийские санкции от 2014 года
21:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер США Дональд Трамп продлевает санкции против России, введенные в 2014 году из-за Украины.

Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

"Я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что чрезвычайное распоряжение от 6 марта 2014 года в соответствии с указом 13660 в связи с Украиной продолжит действовать и после 6 марта 2019 года", - говорится в тексте письма президента главам обеих палат Конгресса.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру в стране, ее стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять повышенную угрозу национальной безопасности США", - отмечается в документе.

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В сообщении отмечается, что для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их принятия. В противном случае санкции отменяются. В данном случае речь идёт о санкциях, которые были приняты 6 марта 2014 года. Таким образом, следующий "автоматический" шанс для их отмены будет 6 марта 2020 года.

Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма и регулярно продлевают санкции.

К российским и украинским гражданам и компаниям применяются блокирующие санкции (так называемый SDN-список): их активы на территории США замораживаются, физическим лицам запрещается въезд на территорию США, а американским резидентам запрещены сделки с попавшими в списки блокирующих санкций лицами и компаниями.

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В SDN-списке по ситуации в Украине, в частности, находятся политики: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сенатор Елена Мизулина; бизнесмены Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, а также компании "Алмаз-Антей", "Конкорд Менеджмент", "Уралвагонзавод" и другие.

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Также в связи с ситуацией в Украине введены секторальные санкции (SSI-список), которые ограничивают отдельные формы сотрудничества с Россией в разных сферах. В частности, такие санкции затрагивают финансовый, энергетический и военно-промышленный секторы экономики.

Более того, США фактически запретили американским компаниям любое сотрудничество с юрлицами и физлицами на территории Крыма.

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США, Санкции, РФ, Конгресс США, Дональд Трамп.
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