В России нервно отреагировали на новые санкции США из-за Навального, но симметричного ответа не обещают

Россия отреагировала на новые санкции США, введенные из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
Официальный комментарий дали в пресс-службе МИД РФ.
Там введенные Вашингтоном ограничения назвали "враждебным антироссийским выпадом", а администрацию президента США Джо Байдена обвинили в "культивировании образа внешнего врага" и в "неприкрытом вмешательстве во внутренние дела" России.
"Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, говоря об отравлении Навального, в МИД РФ заявили, что с 2017 года у России не осталось химического оружия и обвинили США в "серийном нарушении международных договоров в сфере контроля над вооружениями и нераспространения".
Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
Вслед за ЕС о новых санкциях против России заявили и в США.
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