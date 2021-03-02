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В России нервно отреагировали на новые санкции США из-за Навального, но симметричного ответа не обещают

В России нервно отреагировали на новые санкции США из-за Навального, но симметричного ответа не обещают
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф

Россия отреагировала на новые санкции США, введенные из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. 

Официальный комментарий дали в пресс-службе МИД РФ

Там введенные Вашингтоном ограничения назвали "враждебным антироссийским выпадом", а администрацию президента США Джо Байдена обвинили в "культивировании образа внешнего врага" и в "неприкрытом вмешательстве во внутренние дела" России. 

"Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - говорится в сообщении. 

Вместе с тем, говоря об отравлении Навального, в МИД РФ заявили, что с 2017 года у России не осталось химического оружия и обвинили США в "серийном нарушении международных договоров  в сфере контроля над вооружениями и нераспространения".

Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. 

Вслед за ЕС о новых санкциях против России заявили и в США

Читайте также в материале "Телеграф": Новые санкции против РФ: эксперты рассказали, как можно сделать Москве по-настоящему больно.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Россия, Санкции, Алексей Навальный.
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