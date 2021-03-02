Стало известно, кто из ближайшего окружения Путина попал под новые санкции США

Соединенные Штаты Америки обнародовали список лиц, против которых вводятся санкции из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Информация размещена на официальном сайте Минфина США.

Список выглядит следующим образом:

директор ФСБ Александр Бортников;

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

генеральный прокурор Игорь Краснов;

глава ФСИН Александр Калашников;

замминистра обороны Павел Попов;

замминистра обороны Алексей Криворучко;

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Также под санкции попали:

27-й научный центр Минобороны;

33-й центральный НИИ Минобороны;

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

После этого, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что кроме того Россия будет внесена в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Единственное частичное исключение будет сделано для космической отрасли.

Как сообщалось ранее, до США 2 марта о введении санкций заявили в Европейском Союзе.