Стало известно, кто из ближайшего окружения Путина попал под новые санкции США

Соединенные Штаты Америки обнародовали список лиц, против которых вводятся санкции из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
Информация размещена на официальном сайте Минфина США.
Список выглядит следующим образом:
Также под санкции попали:
После этого, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что кроме того Россия будет внесена в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Единственное частичное исключение будет сделано для космической отрасли.
Как сообщалось ранее, до США 2 марта о введении санкций заявили в Европейском Союзе.