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Стало известно, кто из ближайшего окружения Путина попал под новые санкции США

Стало известно, кто из ближайшего окружения Путина попал под новые санкции США
20:13 Сегодня Телеграф Фото: Reddit.com

Соединенные Штаты Америки обнародовали список лиц, против которых вводятся санкции из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. 

Информация размещена на официальном сайте Минфина США.

Список выглядит следующим образом: 

  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
  • генеральный прокурор Игорь Краснов;
  • глава ФСИН Александр Калашников;
  • замминистра обороны Павел Попов;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

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Также под санкции попали: 

  • 27-й научный центр Минобороны;
  • 33-й центральный НИИ Минобороны;
  • НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

После этого, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что кроме того Россия будет внесена в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Единственное частичное исключение будет сделано для космической отрасли. 

Как сообщалось ранее, до США 2 марта о введении санкций заявили в Европейском Союзе

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Россия, Санкции, Алексей Навальный.
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