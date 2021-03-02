Новые санкции против РФ: эксперты рассказали, как можно сделать Москве по-настоящему больно

Евросоюз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. В ближайшее время ряд санкций против РФ намерены ввести США. Опрошенные "Телеграфом" эксперты оценили уже введенные санкции, а также рассказали, какие еще могут быть введены и с помощью каких можно реально сделать больно России.

Руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко отмечает, что вводимые в последнее время санкции, включая персональные – за Навального – не страшны России.

"Она (Российская Федерация, - ред.) с 2014 года живет в условиях санкций. Уже привыкла, притерлась. Сейчас, даже если захотят ударить по ней отключением SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи - от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – ред.), она готова. Есть альтернативная система, на которую тут же перейдет. Так что очередные санкции – и введенные ЕС, и планируемые США – неприятны, но точно не смертельны для РФ", – подчеркивает Кость Бондаренко.

По его мнению, действительно болезненными для России могли бы стать запрет на полеты самолетов "Аэрофлота" и других российских компаний в страны Запада. Или запрет на продажу РФ пассажирских самолетов и комплектующих к ним. Но на это, как и на введение эмбарго на продажу российских энергоносителей, Запад не пойдет, уверен эксперт.

"Европа точно будет против. Ведь тогда она сама попадает под влияние США, а это чревато потерей энергетического баланса, который ЕС старается соблюдать. К тому же, у РФ и без Запада будет с кем торговать – Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Так что эмбарго будет неэффективно в условиях, когда мир вновь стал многополярным. К тому же, за 4 года президентства Трампа была разрушена система влияния США на мировые рынки", – отмечает Кость Бондаренко.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий предполагает, что новые антироссийские санкции от США будут жесткими и могут касаться нескольких сфер.

"Байден будет показывать, что он готов отвечать всерьез на российские вызовы, поэтому имитации не будет. Скорее всего, будет полная зачистка возможностей обхода санкций российским ВПК, санкции в банковской сфере, а также некие санкции технологического характера, которые оказываются крайне болезненными для вялой российской промышленности", – говорит Александр Палий.

Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что именно разумным применением санкций, а также вовлечением СССР в гонку вооружений Запад сумел выиграть "холодную войну" у Союза.

"Такая же история повторяется с Россией, – считает он. – Ни одна из санкций сама по себе не может решить проблему с российским руководством и его неоимперскими планами. Но санкции подтачивают российскую экономику, тормозят возможности технологического роста России. Потому даже точечные, казалось бы, незначительные, нужно воспринимать как каплю, которая точит камень. Альтернатива санкциям – прямое военное противостояние с Россией. Конечно, Запад на такое не пойдет. Разумнее последовательными, постоянно нарастающими санкциями ограничивать роль России в мире".

По мнению Сергея Тарана, ответить путинский режим может, лишь создавая новые горячие точки в мире, дразня Запад, шантажируя его. И давая повод для введения новых санкций.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина рассказала "Телеграфу", почему в ЕС и США при наложении новых санкций на РФ стремятся следовать "точечному" принципу.

Также эксперты поясняли, почему "навальновские" санкции ЕС – только на руку Путину.