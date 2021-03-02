Путинских топ-чиновников наказали за отравление Навального: кто попал под санкции ЕС

Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
Об этом пишет немецкий таблоид Bild.
Под новые санкции ЕС попали:
Сам Навальный неоднократно призывал ввести санкции против приближенных к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов, однако ЕС продолжает вводить санкции против российских топ-чиновников, для более эффективного противостояния юридическим вызовам.
Как сообщалось ранее, администрация президента США Джо Байдена готовится объединить усилия с ЕС, чтобы наказать Россию за отравление Навального.