Пошутите еще про Кадырова: перевод Навального "в Петушки" наделал шуму в сети

В Федеральной службе исполнения наказаний России подтвердили, что осужденного российского оппозиционного политика Алексея Навального перевели в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове, в Петушинском районе Владимирской области России.

Однако резонанс в соцсетях вызвала не сама новость, а то, как ее подали некоторые российские СМИ.

Глава ФСИН подтвердил, что Навального перевели в Петушки pic.twitter.com/q5yxMUrWbo — ИА «Панорама» (@ia_panorama) March 1, 2021

Часть комментаторов восприняла такую подачу материала иронично, однако многие были возмущены таким подходом редакции к освещению события.

Ранее "Телеграф" писал, что оппозиционера этапировали в исправительную колонию во Владимирской области (ИК-2), и по словам ярославского правозащитника, активиста фонда "Русь Сидящая" Руслана Вахапова, остальных заключенных пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального.

Вместе с тем, адвокат отсидевшего год в ИК-2 гражданского активиста Константина Котова Мария Эйсмонт рассказала, какие особенности имеет исправительная колония №2, куда этапировали Навального.