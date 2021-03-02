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Пошутите еще про Кадырова: перевод Навального "в Петушки" наделал шуму в сети

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11:40 Сегодня Телеграф

В Федеральной службе исполнения наказаний России подтвердили, что осужденного российского оппозиционного политика Алексея Навального перевели в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове, в Петушинском районе Владимирской области России.

Однако резонанс в соцсетях вызвала не сама новость, а то, как ее подали некоторые российские СМИ.

 

Часть комментаторов восприняла такую подачу материала иронично, однако многие были возмущены таким подходом редакции к освещению события.

скрин_комменты_Навальныйскрин_комменты_Навальный_2

скрин_комменты_Навальный_3Ранее "Телеграф" писал, что оппозиционера этапировали в исправительную колонию во Владимирской области (ИК-2), и по словам ярославского правозащитника, активиста фонда "Русь Сидящая" Руслана Вахапова, остальных заключенных пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального.

Вместе с тем, адвокат отсидевшего год в ИК-2 гражданского активиста Константина Котова Мария Эйсмонт рассказала, какие особенности имеет исправительная колония №2, куда этапировали Навального.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Колония, Россия, Алексей Навальный, ФСИН, Осуждение.
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