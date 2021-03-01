США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального. Введение санкций будет согласовано с ЕС, а сами меры и сроки введения будут согласованы в "ближайшие дни".

Об этом идет речь в материале CNN.

В сообщении указывается, что это первые санкции новой администрации США против России и ними планируют "задать тон политики в отношениях с Москвой в будущем".

По словам источников издания, Вашингтон собирается послать "решительный сигнал" относительно недопустимости нарушения прав человека, а также подчеркнуть важность действия вместе с союзниками.

Помимо того, в ближайшие недели будут представлены варианты решений более широкого спектра проблем, вызванных действиями России.

Среди них выделяется пакет решений в ответ на многочисленные кибератаки, вмешательства в выборы, а также назначение наград за убийства американских солдат в Афганистане.

США, в отличие от ЕС, пока не вводили санкций против России в ответ на отравление Навального. Ожидается, что помимо новых совместных санкций, Вашингтон введет дополнительные, чтобы быть с Брюсселем на равных.

Источники издания говорят, что новые ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц.

Как сообщалось ранее, США готовят сразу четыре новых пакета санкций против России.