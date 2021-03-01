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США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций

США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального. Введение санкций будет согласовано с ЕС, а сами меры и сроки введения будут согласованы в "ближайшие дни". 

Об этом идет речь в материале CNN

В сообщении указывается, что это первые санкции новой администрации США против России и ними планируют "задать тон политики в отношениях с Москвой в будущем". 

По словам источников издания, Вашингтон собирается послать "решительный сигнал" относительно недопустимости нарушения прав человека, а также подчеркнуть важность действия вместе с союзниками. 

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Помимо того, в ближайшие недели будут представлены варианты решений более широкого спектра проблем, вызванных действиями России.  

Среди них выделяется пакет решений в ответ на многочисленные кибератаки, вмешательства в выборы, а также назначение наград за убийства американских солдат в Афганистане. 

США, в отличие от ЕС, пока не вводили санкций против России в ответ на отравление Навального. Ожидается, что помимо новых совместных санкций, Вашингтон введет дополнительные, чтобы быть с Брюсселем на равных.

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Источники издания говорят, что новые ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц. 

Как сообщалось ранее, США готовят сразу четыре новых пакета санкций против России

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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ЕС, США, Россия, Санкции, Джо Байден.
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