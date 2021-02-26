Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией

Президент США Джо Байден в честь Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя обратился к украинцам.

Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"В этот день семь лет назад Россия нарушила международное право и нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседней Украины, когда она вторглась в Крым", - говорится в обращении.

Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину и ее союзников, как это было с начала конфликта.

"В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - сказал он.

Помимо того, Байден подтвердил, что Штаты никогда не признают попытку аннексии полуострова Россией и продолжат работать над привлечением ее к ответственности за агрессию против Украины.

Также в заявлении говорится о том, что США продолжают верить в обещания Украины и поддерживают всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны.

Как сообщалось ранее, 25 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России немедленно прекратить оккупацию полуострова.