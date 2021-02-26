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Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией

Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден в честь Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя обратился к украинцам. 

Его слова приводит пресс-служба Белого дома

"В этот день семь лет назад Россия нарушила международное право и нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседней Украины, когда она вторглась в Крым", - говорится в обращении. 

Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину и ее союзников, как это было с начала конфликта. 

"В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - сказал он. 

Помимо того, Байден подтвердил, что Штаты никогда не признают попытку аннексии полуострова Россией и продолжат работать над привлечением ее к ответственности за агрессию против Украины. 

Также в заявлении говорится о том, что США продолжают верить в обещания Украины и поддерживают всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны.

Как сообщалось ранее, 25 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России немедленно прекратить оккупацию полуострова

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, США, Россия, Крым, Джо Байден.
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