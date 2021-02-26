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Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма

Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф

США не признают оккупацию Крыма и требуют от России немедленно освободить аннексированную территорию. Об этом в среду, 25 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Соединенные Штаты вместе с Украиной отмечают седьмую годовщину вторжения России и захвата Крыма – наглого оскорбления современного международного порядка. Мы подтверждаем эту основную истину: Крым – это Украина", – сказано в сообщении.

По словам Блинкена, аннексия полуострова и его растущая милитаризация "имеют последствия далеко за пределами Украины, угрожая общей безопасности мира".

Госсекретарь  упомянул политику проведения репрессий против крымских татар, этнических украинцев и членов других этнических и религиозных меньшинств крымских татар в оккупированном Крыму. Также он вспомнил про притеснение изгнание с полуострова независимых СМИ и длительные срока заключения для тех, кто осмеливался выступать против оккупации.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США в отношении России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит курс. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма", – говорится в заявлении госсекретаря.

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Отметим, в пятницу, 26 февраля, в Украине отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

Напомним, в канун годовщины аннексии  вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что аннексированные Крым и Севастополь якобы не вернутся в Украину и останутся под контролем оккупантов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Аннексия, Госдеп, Энтони Блинкен.
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