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Крым - это Украина! Россиян эффектно поздравили с 23 февраля (фото)

Крым - это Украина! Россиян эффектно поздравили с 23 февраля (фото)
13:51 Сегодня Телеграф

Ко дню празднования 23 февраля в нескольких городах Украины, а именно: Львове, Харькове и Одессе, перед консульствами РФ установили борды с надписью "Крым - это Украина", а в Киеве - баннер установили перед российским посольством.

Об этом сообщил в Телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, ВСУ сообщили о подготовке к наступательным действиям в городской застройке. В то же время разведка СБУ перед всеми дипломатическими учреждениями РФ на территории Украины выставила билборды и лайтбоксы с надписью "Крым - это Украина".

"Лучшие поздравления с "двадцать третьего февраля", разве нет?", - написал журналист.

В то же время он поделился фото самих билбордов в городах страны.

Посольство РФ в Киеве:

Консульство РФ во Львове:

львов

Консульство РФ в Одессе: 

одеса

Консульство России в Харькове: 

харьков

скрин

Скриншоты карт:

львове

киев скрин

В свою очередь в сети не оставили такие фото без внимания.

Пользователи активно поддержали данную идею СБУ.

скрин

скриншот

Стоит напомнить, что ранее, 19 февраля в оккупированном Крыму "власти" ввели режим ЧП сразу в четырех регионах из-за сильных снегопадов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Одесса, Харьков, Львов, Крым.
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