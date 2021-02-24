Крым - это Украина! Россиян эффектно поздравили с 23 февраля (фото)

Ко дню празднования 23 февраля в нескольких городах Украины, а именно: Львове, Харькове и Одессе, перед консульствами РФ установили борды с надписью "Крым - это Украина", а в Киеве - баннер установили перед российским посольством.
Об этом сообщил в Телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, ВСУ сообщили о подготовке к наступательным действиям в городской застройке. В то же время разведка СБУ перед всеми дипломатическими учреждениями РФ на территории Украины выставила билборды и лайтбоксы с надписью "Крым - это Украина".
"Лучшие поздравления с "двадцать третьего февраля", разве нет?", - написал журналист.
В то же время он поделился фото самих билбордов в городах страны.
Посольство РФ в Киеве:
Консульство РФ во Львове:
Консульство РФ в Одессе:
Консульство России в Харькове:
Скриншоты карт:
В свою очередь в сети не оставили такие фото без внимания.
Пользователи активно поддержали данную идею СБУ.
Стоит напомнить, что ранее, 19 февраля в оккупированном Крыму "власти" ввели режим ЧП сразу в четырех регионах из-за сильных снегопадов.