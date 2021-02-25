Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что аннексированные Крым и Севастополь якобы не вернутся в Украину и останутся под контролем оккупантов.

Об этом он высказался 25 февраля в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает ТАСС.

По его словам, украинские представители допустили "неприемлемый" тон, говоря по вопросу Крыма, и якобы нужно время, чтобы они осознали текущее положение вещей.

"Ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", - заявил Толстой.

Ранее оккупанты утверждали, что вода из Украины будто бы вредна и Крым не нуждается в ней, вскоре после чего обратились к международной общественности с призывом о помощи в связи с "водной блокадой".