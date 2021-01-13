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Воды нет - возьмем из невосполнимых озер: в сети показали резонансные видео из Севастополя

Воды нет - возьмем из невосполнимых озер: в сети показали резонансные видео из Севастополя
23:29 Ср, 13 Январь 2021 Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети показали кадры высохшего озера Климента в Инкерманском карьере в Севастополе, в Крыму.

Об этом сообщили в соцети Инстаграм naturecrimea92.

Там также поделились видео самого карьера.

Стоит отметить, что бывший карьер, ныне превратившийся в озеро, которое уже успели осушить оккупанты, расположен недалеко от города Инкерман, фактически ныне  это один из районов Севастополя. Рядом находится Свято-Климентовский монастырь, деятельность которого связывают с этим водоемом. 

На кадрах видеозаписи можно заметить насколько сильно иссякло озеро и в каком состоянии оно находится.

Другие пользователи сети также поделились фото и видео Инкерманского карьера после забора воды, как оно выглядит в 2021 году.

водохранилище

инкерманский карьер

инкерманский карьер 2021

 

Напомним, что в аннексированном Россией Крыму Аянское водохранилище превращается в лужу, а вскоре вообще может высохнуть.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

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Украина, Вода, Крым, Севастополь, Инкерман.
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