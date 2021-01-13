Воды нет - возьмем из невосполнимых озер: в сети показали резонансные видео из Севастополя

В сети показали кадры высохшего озера Климента в Инкерманском карьере в Севастополе, в Крыму.

Об этом сообщили в соцети Инстаграм naturecrimea92.

Там также поделились видео самого карьера.

Стоит отметить, что бывший карьер, ныне превратившийся в озеро, которое уже успели осушить оккупанты, расположен недалеко от города Инкерман, фактически ныне это один из районов Севастополя. Рядом находится Свято-Климентовский монастырь, деятельность которого связывают с этим водоемом.

На кадрах видеозаписи можно заметить насколько сильно иссякло озеро и в каком состоянии оно находится.

Другие пользователи сети также поделились фото и видео Инкерманского карьера после забора воды, как оно выглядит в 2021 году.

Напомним, что в аннексированном Россией Крыму Аянское водохранилище превращается в лужу, а вскоре вообще может высохнуть.