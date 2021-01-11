Родная гавань она такая: появилось новое видео "пустыни" на месте Аянского водохранилища в Крыму

В аннексированном Россией Крыму Аянское водохранилище превращается в лужу, а вскоре вообще может высохнуть.

Об этом можно судить из видео, опубликованном украинским военнослужащим Анатолием Штефаном в Facebook.

"Оккупирован Крым, Аянское водохранилище, снабжающее водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал он.

На кадрах действительно видно, как ранее полноводный резервуар превращается в сушу, напоминая пустыню посреди аннексированного полуострова.

"А камни с неба уже падали?", "У них там арктична бригада отримала снігоходи, то хай дочекаються снігу і їздять на них збирають, на воду перетоплювати можна", "Зате можна на мотиках покататися по дну водосховища))", - комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты признались, сколько воды осталось в крымских водохранилищах.