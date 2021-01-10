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Маленькая лужа в пустыне: в Крыму окончательно пересохло одно из водохранилищ (видео)

Маленькая лужа в пустыне: в Крыму окончательно пересохло одно из водохранилищ (видео)
00:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

По состоянию на 9 января в Крыму оккупанты полностью испольщовали все ресурсы в Аянском водохранилище, в результате там закончилась вся вода.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".

Там также поделились видео пересохшего водохранилища под Симферополем. 

На кадрах видно, что осталась только небольшая лужа, в которую впадает речка, раньше это была речка Аян.

Стоит отметить, что в оккупированном Крыму прекратились поставки воды в Симферополь. А все потому, что в Инкерманском водохранилище закончилась вода. Хотя этот источник планировался стать "постоянным".

Напомним, что проблема с дефицитом воды в аннексированном Крыму продолжает оставаться актуальной, поскольку пять водохранилищ аннексированного Россией Крыма близки к отметке "мертвый объем", что означает, что для заполнения резервуаров по обеспечению водой местных жителей, их использовать нельзя.

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Вода, Крым, Водохранилище.

Автор:

Телеграф
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