Маленькая лужа в пустыне: в Крыму окончательно пересохло одно из водохранилищ (видео)

По состоянию на 9 января в Крыму оккупанты полностью испольщовали все ресурсы в Аянском водохранилище, в результате там закончилась вся вода.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".

Там также поделились видео пересохшего водохранилища под Симферополем.

На кадрах видно, что осталась только небольшая лужа, в которую впадает речка, раньше это была речка Аян.

Стоит отметить, что в оккупированном Крыму прекратились поставки воды в Симферополь. А все потому, что в Инкерманском водохранилище закончилась вода. Хотя этот источник планировался стать "постоянным".

Напомним, что проблема с дефицитом воды в аннексированном Крыму продолжает оставаться актуальной, поскольку пять водохранилищ аннексированного Россией Крыма близки к отметке "мертвый объем", что означает, что для заполнения резервуаров по обеспечению водой местных жителей, их использовать нельзя.