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Оккупанты признались, сколько воды осталось в крымских водохранилищах (инфографика)

Оккупанты признались, сколько воды осталось в крымских водохранилищах (инфографика)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф фото: Крым Реалии

Проблема с дефицитом воды в аннексированном Крыму продолжает оставаться актуальной, поскольку пять водохранилищ аннексированного Россией Крыма близки к отметке "мертвый объем", что означает, что для заполнения резервуаров по обеспечению водой местных жителей, их использовать нельзя. 

Об этом можно судить, исходя из статистических данных о наполнении водохранилищ в аннексированном Крыму, которые опубликовало "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма".

Так, согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке "мертвый объем". Судя по инфографике, речь идет про Загорское, Симферопольское, Аянское, Тайганское и Балановское водохранилища.

Крым вода

Стоит напомнить, что ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.

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Все по теме:

Вода, Крым, Аннексия, Инфографика, Водохранилища.

Автор:

Телеграф
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