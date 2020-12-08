Оккупанты пожаловались, что воды в Симферополе осталось примерно на неделю: что будет дальше

Воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось примерно на семь дней.

Об этом сообщил руководитель предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

При этом он отмечает, что на жителях Симферополя это якобы никак не отразится.

"Запаса воды в Аянском водохранилище на 8 дней (заявление было сделано вчера - ред.), но нас это уже не пугает, мы успеем перехватить воду со скважины", - поведал он.

На сегодняшний день люди получают воду по графику. Город снабжается водой из подземных источников, но из-за засухи они обмелели, что и привело к серьезной проблеме. Похожая ситуации наблюдается и других городах Крыма - Ялте, Алуште, Евпатории.

"Графики также введены в Алуште и Ялте. Никто не ожидал, что этого региона тоже коснется. Воды в водохранилищах уже нет. Ее черпают из-под земли с помощью скважин, в том числе подпольных… Пожилые жители говорят: были моменты, когда вводились графики, но чтобы до такого – такой критической ситуации еще не было", - заявил в комментарии российскому телеканалу «Дождь» один из крымчан.

Несколько дней назад оккупанты заявили о решении снабдить Симферополь водой из Бештерек-Зуйского водозабора, но этот план может рухнуть.

Кроме того, в надежде справиться с дефицитом воды на полуострове они решили пойти на крайние меры: хотят откачать воду из известного озера, которое местные называют не иначе как "крымские Мальдивы", расположенное под селом Скалистое в Бахчисарайском районе.

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему невозможно решить без поставок воды через Северо-Крымский канал.